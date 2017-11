Leegstand centrum Drachten bovengemiddeld

Publicatie: wo 08 november 2017 11.45 uur

DRACHTEN - De leegstand van winkels in het centrum van Drachten ligt boven het landelijke gemiddelde. Het is een zorg voor zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders in Smallingerland. Er worden gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en ondernemers om tot een oplossing te komen.

Wethouder Roel Haverkort probeerde dinsdag de problematiek wel te relativeren. "Als je kijkt naar de harde cijfers dan liggen we boven het landelijke gemiddelde. Op dit moment staat een aantal eerste verdiepingen op het Raadhuisplein leegt. Dat zijn behoorlijke oppervlaktes. Die vierkante meters tellen flink mee. Bovendien is er sprake van leegstand in de aanloopstraten. In het centrum zelf valt het mij op dat winkels die leeg staan, ook al weer snel bezet zijn."

Haverkort stelt dat er wel beweging is. "Bij het Raadhuisplein zal in één klap een flink aanal meter bezet worden. Darnaast willen we in gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers kijken of we meer in kunnen zetten op het kernwinkelgebied. Daarnaast willen we kijken naar andere gemeenten waar het nog veel dramatischer was dan in Drachten en kijken wat zij voor maatregelen hadden." Ook is de provincie samen met de gemeenten bezig om meer sturing te geven in de komst van winkels naar bestaande winkelkernen.