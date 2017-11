Smallingerland wil legaal wiet kweken

Publicatie: wo 08 november 2017 11.34 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil zichzelf naar voren schuiven voor het experiment met het legaal kweken van wiet. Het nieuwe kabinet wil dit mogelijk maken en zoek naar verschillende proefgemeenten.

Zo'n 20 tot 25 gemeenten willen net als Smallingerland deelnemen aan het experiment. "Wij voegen ons toe", legt burgemeester Tom van Mourik uit. Hij wijst op de goede samenwerkingen, die momenteel al in de gemeente plaatsvinden. "Wij hebben twee coffeeshops waar nooit gedoe is. Dat is een mooie referentie."

Alle partijen stemden in met de motie van de PvdA, met uitzondering van de ChristenUnie en het CDA. "Het lijkt nu een uitgelezen kans om Smallingerland voor te dragen voor experimentele legale wietteelt. Toon lef", motiveerde fractievoorzitter Trees Flapper, die de motie namens de PvdA indiende.