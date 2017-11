Smallingerland weer financieel gezond

Publicatie: wo 08 november 2017 11.31 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland kijkt financieel gezien terug op een goede collegeperiode. Dat gaf wethouder Roel Haverkort dinsdag bij de behandeling van het laatste beleidsplan. "Smallingerland is inmiddels een financieel gezonde gemeente." Hij plaatste wel een kanttekening. "Door scherp te begroten is ons spaarpotje inmiddels weg."

Er is in de afgelopen collegeperiode fors geïnvesteerd in het sociaal domein en projecten als het Raadhuisplein, leerpark, Drachtstervaart en het innovatiecluster. ,,Tekorten hebben we grotendeels weten weg te om te buigen. We beëindigen deze periode met een structurele ruimte van ongeveer van twee miljoen euro. Door het besluit van de raad om geen rente aan de reserves toe te rekenen, merken we wel dat onze eenmalige middelen worden beperkt. Ons spaarpotje is weg”, stipt Haverkort aan. Hij is echter tevreden. "Het college heeft de ambities uitgevoerd, of zijn in uitvoering."

Oppositiepartijen toonden zich echter kritisch. "Het college heeft zichzelf maar weer eens flink op de borst geslagen. Bezuinigt is er zoveel nog niet en wordt grotendeels naar een volgend college doorgeschoven. Het sociaal domein is grotendeels het uitvoeren van nationaal beleid. De transformatie moet echter nog beginngen. De td is bijna om. Als we het over economie hebbendan kun je met werk echt verschil maken. De werkgelegenheid stelt echter teleur. Hoe zo Drachten banenmotor?", reageerde CDA-raadslid Karin van der Velde.

Fractievoorzitter Trees Flapper van de PvdA is desalniettemin blij dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is. ,,En dat na alarmerende berichten in 2016.” Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij stipte met name de problemen aan, omdat er ook twee wethouders de rit niet uitzitten. Doelend op het vertrek van Marja Krans na het Lawei-debacle en het terugtrekken van Nieske Ketelaar. "Veel burgers en middenstand ziet uit naar het einde van deze collegeperiode", denkt Fred de Groot van Samllingerlands Belang.