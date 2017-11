Kindpas voor zwemkaartje armoedekinderen

Publicatie: wo 08 november 2017 11.05 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland introduceert per 1 januari 2018 een Kindpas waarmee kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld een kaartje voor het zwembad of theater te betalen. Volgens wethouder Roel Haverkort worden er met verschillende partijen gesprekken hierover gevoerd.

De Kindpas is de Smallingerlandse invulling van de vrijgekomen Kleinsma-gelden. Binnen de kindpakketten is gezocht naar een goede bestemming van dat geld. Door de introductie van de Kindpas kunnen de kinderen en hun begeleider ondanks de armoedeproblemen toegang krijgen tot activiteiten als sport en cultuur.

Zwembad De Welle in Drachten is één van de partijen, waarmee de gemeente al rond is.