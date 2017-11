ELP: Wordt De Welle zo'n prestigeproject als Lawei?

Publicatie: wo 08 november 2017 10.25 uur

DRACHTEN - De Eerste Lokale Partij (ELP) heeft haar zorgen geuit over de financiële onzekerheden rond de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Fractievoorzitter Yntze de Vries legt zelfs de vergelijking met het debacle rond Schouwburg De Lawei. "Wordt dit weer zo'n prestigeproject?"

"Als ik dan hoor dat bouwkosten sterk in beweging zijn, dan breekt bij ons het angstzweet uit", gaf De Vries aan. De ELP diende dinsdagmiddag bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan een motie in om besluiten over het zwembad uit te stellen tot na de verkiezingen, zodat de materie aan het nieuwe college kan worden overgedragen. "Als we hier al sinds 2006 mee bezig zijn, dan kunnen de zes maanden er ook nog wel bij."

Het college van wethouders en burgemeester en meerderheid van de raad gaf aan dat angst niet de beste raadgever is. Ze betitelden De Vries als 'zenuwachtig'. "Ik heb er vertrouwen in dat we goede besluiten nemen", motiveerde fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie. "As we hjir mei ynstemme, wêr moat dy knip dan oeral wol net yn", vroeg FNP'er Wiebe Oosterhof zich af.