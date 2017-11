Bakkeveen krijgt geen 24 uurs geldautomaat terug

Publicatie: di 07 november 2017 19.06 uur

BAKKEVEEN - Inwoners van Bakkeveen kunnen niet meer 24 uur per dag geld pinnen zodra een nieuwe geldautomaat wordt geplaatst in het dorp. Na de plofkraak van vorige maand heeft de Rabobank besloten om een geldautomaat te plaatsen in de supermarkt Poiesz. Dit betekent dat er alleen geld gepind kan worden tijdens de openingstijden.

De geldautomaat zal naar verwachting in december in gebruik worden genomen. Het was overigens al mogelijk om tot 250 euro geld op te nemen bij de kassa's van de Poiesz.