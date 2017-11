Peuterspeelzaalwerk Ferwerderadiel gaat naar TIKO

Publicatie: di 07 november 2017 18.55 uur

FERWERT - De Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel en de gemeente hebben een overeenkomst met TIKO gesloten. Het peuterspeelzaalwerk in Ferwerderadiel ligt vanaf 1 januari 2018 in handen van TIKO – thuis in kinderopvang. Wethouder Jelle de Vries draagt het peuterspeelzaalwerk een warm hart toe. "Ik spreek mijn grote waardering uit voor het werk van de leidsters die met deze keuze het mooie werk kunnen voortzetten. De kwaliteit van de zorg voor de peuters blijft centraal staan."

Met TIKO gaan de Federatie en de gemeente ervan uit dat er een goede opvolger is gevonden als werkgever en als professionele peuteropvang aanbieder. Een organisatie met veel ervaring in dorpen en met een grote betrokkenheid en aandacht voor de lokale situaties. De Federatie is actief met peuterspeelzalen in Burdaard, Ferwert, Blije, Marrum en Hallum. Deze peuterspeelzalen worden per 1 januari overgedragen aan TIKO.

Alle peuterspeelzalen in Nederland zullen per 1 januari aanstaande vallen onder de Wet Kinderopvang. Een grote verandering met nog meer oog voor kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de peuters. De Federatie en de gemeente hebben er alle vertrouwen in dat deze professionaliseringslag in goede handen zal zijn bij TIKO.