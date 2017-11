Vrachtwagen ongeval N31 weer op de weg gezet

Publicatie: di 07 november 2017 13.32 uur

GARYP - De vrachtwagen die dinsdagochtend op de Wâldwei (N31) achterop een lijnbus botste en in de sloot belandde, is weer op de weg getakeld.

Bergers zijn er in geslaagd om de vrachtwagen vanuit de sloot weer bij het talud omhoog te trekken. Hij wordt nu klaar gemaakt om weggesleept te worden. Een veegwagen staat klaar om de weg straks schoon te maken.

De rechter rijbaan is al de hele ochtend afgesloten. Als de vrachtwagen straks weg is en het wegdek is gereinigd wordt de weg weer vrijgegeven.

Bij het ongeval vanmorgen raakten de vrachtwagenchauffeur en twee buspassagiers gewond. In de file gebeurde nog een ongeval met een taxibusje met daarin zeven kinderen, zij bleven ongedeerd.