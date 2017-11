Bus en vrachtwagen in botsing op N31

Publicatie: di 07 november 2017 08.31 uur

GARYP - Op de Wâldwei (N31) tussen de Fonejachtbrug en Garyp zijn dinsdag rond 8.00 uur een vrachtwagen en een bus met elkaar in botsing gekomen. De vrachtwagen schoot vanaf het talud en kwam naast de Wâldwei in een sloot tot stilstand. In de bus zaten tien passagiers, twee van hen zijn onderzocht door het ambulancepersoneel. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is onderzocht. De inzittenden van de bus zijn later door een andere bus opgehaald.

De Wâldwei werd door de politie afgesloten vanaf Leeuwarden in de richting van Drachten. Het verkeer dat nog in de file stond, kon op de linker rijbaan langs het ongeval rijden. Het ongeval veroorzaakte een lange file in de richting van Drachten. In deze file is nog een ongeluk gebeurd met een taxibusje met kinderen. Zij konden zelfstandig uit het voertuig komen en worden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Voor hen is ook vervangend vervoer geregeld. Naast de file vanaf Leeuwarden stond het verkeer op de haak van Leeuwarden ook stil.

