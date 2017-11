Auto te water op Schapedijkje in Dokkum

Publicatie: di 07 november 2017 00.05 uur

DOKKUM - De hulpdiensten zijn maandagavond rond half elf massaal uitgerukt voor een auto te water aan het Schapedijkje in Dokkum.

Omstanders zagen een auto op het fietspad rijden nabij sporthal De Trimmer toen deze nabij de bibliotheek niet verder kom omdat er midden op het fietspad een verlicht rood/wit paaltje stond. De oudere man zette de auto in z'n achteruit en reed terug. In het donker heeft hij waarschijnlijk de sloot niet opgemerkt waardoor hij in de sloot belandde.

De man wilde zelf uit de auto klimmen maar omstanders vonden het beter dat hij in de auto bleef omdat hij anders in de sloot zou kunnen vallen. Ze hebben de man samen met de politie uit de auto gehaald. De toegesnelde brandweer van Dokkum hoefde niet in actie te komen. Ook een opgeroepen traumahelikopter werd gecanceld.

De man is door personeel van de ambulance onderzocht, maar hoefde door de ambulance niet vervoerd te worden. De politie heeft zich over de man ontfermd. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen.

