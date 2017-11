Korte tijd geen water in delen van Burgum

Publicatie: ma 06 november 2017 17.40 uur

BURGUM - Door een lekkage hadden maandag aan het einde van de middag woningen aan onder andere de Tuorrebout, G.W.Navislaan en Tussendijken in Burgum geen water. Andere delen van Burgum hadden last van een lage waterdruk. Na ongeveer een uur was de storing grotendeels opgelost.

Het lek is vrijwel zeker ontstaan bij graafwerkzaamheden nabij het kruispunt van de Oude Commissieweg met de Tussendijken. Het kan zijn dat na de storing bruin water uit de kraan komt. Het advies van Vitens is om de kraan dan door te laten lopen te het water weer helder is.