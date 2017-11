DamwÃ¢ldster kickt 'cold turkey' af van GHB

Damwâldster kickt 'cold turkey' af van GHB

Publicatie: ma 06 november 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - Het was voor de 32-jarige Damwâldster misschien wel een geluk bij een ongeluk, dat hij op 23 mei onder invloed van drugs op zijn scooter had gezeten. De man werd op de Groningerstraatweg in Leeuwarden aangehouden. De politieagenten zagen aan zijn ogen dat hij onder invloed was. En wat hij vertelde, was onsamenhangend. In zijn bloed werden sporen van speed en THC -de werkzame stof in cannabis- gevonden.

Hij vertelde eerlijk dat hij in de 48 uur voor hij staande werd gehouden speed had genuttigd, zes jointjes en 20 milliliter GHB. 'Dat was voor mij niet zo heel veel', zei de Damwâldster maandag tegen rechter Marc Brinksma. Hij wist dat het verkeerd was om onder invloed van zoveel drugs op de scooter te stappen. 'Maar het is niet zo dat ik mensen in gevaar zou brengen'. Daar dacht de rechter duidelijk anders over.

Hij had ook nog GHB bij zich -44 gram- en 0, 2 gram speed. In september kwam de ommekeer, de Damwâldster werd via een rechterlijke machtiging opgenomen in een afkickkliniek. Hij deed iets wat de meeste GHB-gebruikers niet lukt, omdat het gewoonweg te gevaarlijk is: hij kickte 'cold turkey' af. Hij stopte radicaal met de zwaar verslavende partydrug, zonder af te bouwen. 'Ik ben nu helemaal clean', zei hij.

Na een dikke maand in de kliniek was hij ervan af. Officier van justitie Charlotte Cromwell was zichtbaar onder de indruk. Zij eiste voor het rijden onder invloed een werkstraf van 40 uur en een rijontzegging van drie maanden, plus drie maanden voorwaardelijk. De rechter nam de eis bijna in zijn geheel over, behalve de rijontzegging. Die legde Brinksma geheel voorwaardelijk op. 'Maar wel met een proeftijd van drie jaar', waarschuwde hij.