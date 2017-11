Dronken automobilist rijdt te snel

Publicatie: ma 06 november 2017 16.11 uur

ANJUM - Een 25-jarige inwoner van de gemeente Marum moest afgelopen weekeinde zijn rijbewijs inleveren bij de politie omdat hij te snel reed over de Lauwersseewei tussen Anjum en Dokkum. Bovendien had hij te diep in het glaasje gekeken.

De politie hield de man staande en de man is meegenomen naar het bureau. Hij blies aan het bureau 340 ug/l, waarna een invordering volgde van het rijbewijs.