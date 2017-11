Politie betrapt cokesnuivers op heterdaad

Publicatie: ma 06 november 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Het bezit van iets meer dan een halve gram cocaïne leverde een 20-jarige Twijzelerheidster maandag bij de politierechter in Leeuwarden een geldboete op. De Twijzelerheidster moet 300 euro betalen, de komende twee jaar hangt hem nog eens 700 euro voorwaardelijk boven het hoofd. Rechter Marc Brinksma bepaalde ook dat hij zich moet melden bij de reclassering en dat hij zich verplicht moet laten behandelen.

De Twijzelerheidster was op 25 mei in De Westereen tegen de lamp gelopen. Hij zat met iemand in een auto op een plek die de politie extra in de gaten hield, omdat er vaak drugs werden gebruikt en verhandeld. Toen de politie het tweetal aansprak, lag er net een lijntje coke op een cd-hoesje, klaar om gesnoven te worden. De reclassering zag het drugsgebruik van de Twijzelerheidster als een probleem, maar daar dacht hij zelf anders over.

Hij zei dat hij, mede omdat het thuis problemen had opgeleverd, sinds drie maanden is gestopt met de drugs. 'Mijn ouders hebben mij goed gewaarschuwd. Als ik wat doe moet ik het huis uit', zei de verdachte. Hij is eerder veroordeeld in een drugszaak. Vrienden uit die tijd heeft hij volgens zijn zeggen achter zich gelaten. Hij had ook tegen de reclassering gezegd dat GHB en XTC gebruikte, maar ook dat behoorde volgens hem tot het verleden.

Hij heeft eerder een werkstraf gehad. Dat betekent dat de rechter niet opnieuw een taakstraf op mocht leggen. Brinksma vond een vrijheidsstraf een stap te ver, ook omdat de Twijzelerheidster net een baan en een nieuwe relatie heeft. Vandaar de geldboete, waaraan de rechter wel een behandelverplichting koppelde. Een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur die hij vorig jaar opgelegd kreeg, moet de Twijzelerheidster alsnog uitvoeren.