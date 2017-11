Wijk Vierstromenland wordt eindelijk 'afgemaakt'

Publicatie: ma 06 november 2017 13.29 uur

SURHUISTERVEEN - Na jaren van oponthoud zal de woonwijk Vierstromenland in Surhuisterveen begin 2018 eindelijk 'afgemaakt' worden. De bewoners wonen al jaren in een halve bouwput omdat de wegen nog niet definitief zijn aangelegd. Dit geldt ook voor de groenvoorziening. De gemeente Achtkarspelen heeft de bewoners onlangs in een brief laten weten dat het woonrijp maken van de wijk nu kan beginnen.

De vertraging van de werkzaamheden heeft vooral te maken met het faillissement van projectontwikkelaar Megahome in 2016. Megahome zou de gehele woonwijk ontwikkelen inclusief de wegen en het openbaar groen. Het faillissement wordt momenteel afgewikkeld en de gemeente heeft besloten om de (overgebleven) gronden en het openbaar gebied te kopen. Naar verwachting is deze koop voor het einde van het jaar rond. Begin 2018 zal dan begonnen worden met de aanleg van de definitieve straten, verlichting, afwatering en openbaar groen.