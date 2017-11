Bestuurder onwel bij verkeersongeval

Publicatie: zo 05 november 2017 20.25 uur

DE WILGEN - Zondagavond omstreeks 19:20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Biskopswei in de Wilgen.



Een bestuurder kwam vanuit de rijrichting Drachten de Biskopswei op, hierbij raakte de bestuurder onwel. In de bocht werd een wit bestelbusje geramd waarna een tweede voertuig frontaal werd geramd. Omstanders verleenden eerste hulp en schakelden de hulpdiensten in.

Aangezien in het weekend de ambulancebezetting beperkt is in Drachten werd een ambulance uit een nabijgelegen post opgeroepen. Deze had enige aanrijtijd nodig, het ambulancepersoneel heeft de betrokken man onderzocht. Voor nader onderzoek werd de bestuurder overgebracht naar het ziekenhuis. De politie maakt een rapport op van het ongeval.

