Man haalt met 164 km/u 'rechts' in op WÃ¢ldwei

Man haalt met 164 km/u 'rechts' in op Wâldwei

Publicatie: zo 05 november 2017 19.28 uur

NIJEGA - Een 21-jarige automobilist uit een klein dorp uit de gemeente Leeuwarden moest zondag zijn rijbewijs bij de politie inleveren omdat hij te snel reed over de Wâldwei tussen Drachten en Leeuwarden. Bovendien haalde in zijn busje een andere automobilist, die op dat moment op de linker rijbaan reed, via de rechter rijbaan in.

De man had niet door dat hij op het moment van de overtredingen gevolgd werd door de verkeerspolitie. Zijn acties werden even voor 16.00 uur op video vastgelegd. Hij reed 164 km/u terwijl op de Wâldwei een maximum snelheid van 100 km/u geldt. Het rijbewijs van de jongeman werd ingevorderd en tevens is hij bij het CBR aangemeld voor de Educatieve Maatregel Gedrag.