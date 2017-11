Opening Groengordel te Buitenpost

Publicatie: za 04 november 2017 13.05 uur

BUITENPOST - In 2009 is in Buitenpost gestart met het uitbreidingsplan Lutkepost. Naast het toevoegen van woningen is in het plan ook een goede overgang naar het buitengebied in de vorm van een groengordel opgenomen.

Zaterdag werd de groengordel feestelijk geopend. De openingshandeling werd door wethouder Klaas Antuma verricht. Vervolgens werd een wandeling door de nieuwe groengordel gemaakt.

FOTONIEUWS