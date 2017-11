Jongerenvoorstelling 'Pixelfriend' in Burgum

Publicatie: vr 03 november 2017 21.49 uur

BURGUM - Afgelopen weken is regisseur Zen Roorda samen met Oetsen, Sem, Sharon en Demi in de oude melkfabriek in Burgum aan het werk geweest om de jongerenvoorstelling PiXELFRiEND te maken. Het gaat om een pilot-voorstelling omdat PiXELFRiEND het eerste officiële project van Jeugd Cultuurschool Het Achterland is.

Vrijdagavond 3 november werd de voorstelling voor het eerst gespeeld in De Molkfabryk te Burgum. Op 4 november (20.00 uur) en 5 november (15.00 uur) zal de voorstelling nogmaals worden vertoond.

Meer informatie over Het Achterland kunt u vinden op: www.hetachterland.nl.