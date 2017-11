Huis van de maand: Verkerckstraat 71 in S'veen

Publicatie: vr 03 november 2017 10.10 uur

SURHUISTERVEEN - Verkerckstraat 71 in Surhuisterveen

Vraagprijs € 164.000,- K.K.

Deze goed onderhouden hoekwoning is gelegen op een perceel van maar liefst 307m² en gesitueerd in een ruim opgezette en groene woonomgeving.

Deze goed onderhouden woning is deels voorzien van isolatieglas en wordt centraal verwarmd met radiatoren, de Intergas c.v. combiketel is van 2017.

Indeling:

Begane grond: voorentree, hal met natuurstenen vloer, modern toilet met fonteintje, woonkamer met laminaatvloer, vanuit het zitgedeelte is er een fraai uitzicht op een groenplantsoen en vanuit het eetkamergedeelte is er zicht op het terras, trapkast, hal met trapopgang, keuken met plavuizenvloer en een inbouwkeuken in hoekopstelling met inbouwapparatuur (oven, vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap, spoelbak en koel/vriescombinatie), bijkeuken met natuurstenen vloer, aansluiting wasmachine, zolderberging en achteringang.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers waarvan één met een vaste schuifdeurenkast, de vloer op deze etage is afgewerkt met een laminaatvloer, badkamer met ligbad, toilet en een meubel met vaste wastafel.

Tweede etage: schuiftrap naar de zolderberging.

De mooie tuin aan de voorzijde, zijkant en achterzijde van de woning biedt meer dan voldoende ruimte voor zonneterras en speelruimte. De achter- en zijtuin zijn ingericht met bestrating en de houten tuinberging heeft een veranda.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat.

Daarnaast is de woning gelegen in een rustige en ruim opgezette woonomgeving met veel openbaar groen op korte afstand van de uitgebreide voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft op het gebied van o.a. winkelaanbod, (basis)scholen, openbaar vervoer (bus) en sportaccommodaties. Tevens gunstig gelegen ten opzichte van ontsluitingswegen in de richtingen van Groningen, Drachten, Heerenveen en Leeuwarden.

Maak een afspraak om deze woning eens van binnen te bekijken

