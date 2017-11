Burgum houdt 'eigen' oudejaarsfeest

Publicatie: do 02 november 2017 21.05 uur

BURGUM - De jongeren van Burgum kunnen 'toch' in hun eigen dorp terecht voor een feest tijdens de komende jaarwisseling. Er ontstond donderdag enige verwarring aangezien Piet de Poel aankondigde dat hij dit jaar op Quatrebras een oudejaarsfeest gaat organiseren. Hij was voorheen de organisator van het feest in de Westermar. Er komt echter ook gewoon een oudejaarsfeest in Burgum.

De organisatie van het Burgumer feest is in handen van de Tapery en het Roodhert. De feesttent krijgt een plekje op het terrein van het voormalige transportbedrijf Van der Veen aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg. De entree is 5 euro en het feest is bestemd voor jongeren. In het Roodhert wordt verder ook een feest georganiseerd voor wat ouderen (21+).

Tytsjerksteradiel stelt het niet op prijs dat er in haar gemeente gratis pendeltaxi's worden ingezet en er is afgesproken dat deze niet zullen rijden in Burgum en Sumar. De pendeldienst zorgt ervoor dat er juist weer meer jongeren op straat rondhangen (en overlast veroorzaken) en de feesten zijn juist in het leven geroepen om iedereen 'naar binnen' te halen.