Koopzondag taboe in Achtkarspelen

Publicatie: do 02 november 2017 18.33 uur

BUITENPOST - Er is geen meerderheid in de gemeenteraad van Achtkarspelen te vinden om op dit moment een koopzondag in te voeren. Dat werd donderdag duidelijk tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Buitenpost. Uit een hoofdelijke stemming bleek dat slechts 7 van de 21 raadsleden vóór de koopzondag is. Veertien raadsleden stemden tegen.

De stemming onder de raadsleden werd gedaan naar aanleiding van een motie van de FNP en VVD. Deze twee partijen zien in dat de middenstand op zondag omzet verliest aan winkels in de buurgemeenten die wel geopend zijn. De coalitiepartijen (CDA, ChristenUnie en PvdA) stemden tegen omdat in het coalitie-akkoord is afgesproken dat er geen koopzondag komt.