Naam mavo keert terug bij het Lauwers College

Publicatie: do 02 november 2017 16.24 uur

BUITENPOST - Bij christelijke scholengemeenschap Lauwers College maakt de naam mavo een comeback. De mavo komt per 1 augustus 2018 in de plaats van de theoretische leerweg (vmbo-TL). De naamswijziging geldt voor alle vmbo-TL-klassen op alle drie vestigingen van het Lauwers College in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk.

De mavo - middelbaar algemeen vormend onderwijs - heeft een vertrouwde naam en komt beter over, aldus de scholengemeenschap over de verandering. Ook vindt het Lauwers College dat de naam mavo duidelijker aangeeft dat deze leerweg niet alleen naar het mbo leidt, maar ook naar de havo.

"Daarmee onderscheidt de mavo zich van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen (vmbo-BB en vmbo-KB), die juist opleiden voor het mbo", aldus locatiedirecteur Gretha Dam van de vestiging Buitenpost van het Lauwers College.

De naam TL heeft nooit echt geleefd onder de mensen. Op informatieavonden moesten leraren ouders regelmatig weer uitleggen wat KB en wat TL is. Ter verduidelijking werd dan vaak gesproken over de 'oude mavo'. De terugkeer van de naam mavo bij het Lauwers College heeft geen gevolgen voor de inhoud van de opleiding. Deze blijft zoals ze nu is. Leerlingen van het Lauwers College die vanaf volgend schooljaar eindexamen gaan doen op de mavo, krijgen derhalve gewoon een vmbo-TL-diploma. Hiermee kunnen ze doorstromen naar het mbo of de havo.