Boze heavy metal-fan uit Westereen trapt ruiten in

Publicatie: do 02 november 2017 15.40 uur

LEEUWARDEN - Een Westereender was op 8 juli met vrienden naar het Freeze Forze Festival in zijn woonplaats geweest. Toen er heavy metal-muziek langs kwam, moest de Westereender even in de benen, en dan wel op de heavy metal-manier: met andere liefhebbers heftig dansen en springen in een kring. Of zoals het in heavy metal-jargon heet: moshen in de moshpit. Daar wordt gesprongen en geduwd, maar dat hoort erbij.

Toch ging het mis, de Westereender zat donderdag niet voor niets tegenover politierechter Maaike de Wit. Iemand uit de moshpit, volgens de verdachte een man die geen idee had van de heavy metal-cultuur, liet hem struikelen. Dat kon nog gebeuren, maar toen de man de Westereender ook nog met het gezicht in het zand duwde, terwijl hij overeind wilde komen, waren de rapen gaar.

De kemphanen werden door diverse mensen tegengehouden, maar de Westereender was de pineut. Hij moest van de beveiliging het terrein verlaten. 'Daar was ik verbolgen over', zei hij. Op weg naar huis kwam hij -op de Stationsstrjitte- langs de winkel van de man die hem had laten struikelen. 'Toen heb ik een aantal ramen kapot geschopt', zei hij. Het waren er vijf in totaal, wist de rechter. 'Het was uit kwaadheid en frustratie', zei de Westereender.

Er was meer aan de hand: hij zat in die periode niet lekker in zijn vel, vooral op zijn werk had hij het moeilijk. Hij ging naar de huisarts, die constateerde een burn-out. Niet dat zijn uitspatting daarmee helemaal verklaard was. 'Maar het speelde wel mee', zei de verdachte. De totale schade bedroeg meer dan 3300 euro. Het leeuwendeel werd door de verzekering vergoed, op iets meer dan 400 euro na. Dat wilde de Westereender wel betalen. 'Ik heb het veroorzaakt', erkende hij.

Als een soort boetedoening was hij zelfs bereid om een eventuele werkstraf uit te voeren bij de man wiens ruiten hij had vernield. Zover zou het niet komen, in dit soort zaken is een geldboete de eerste optie. Officier van justitie Eelco Jepkema verzocht de rechter om een boete van 350 euro op te leggen. Bij de hoogte van de geldstraf hield de officier er rekening mee dat de Westereender de schade ook nog moest betalen. Rechter De Wit ging erin mee. 'Ik vind de eis passend', zei ze.