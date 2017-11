Oudejaarsfeest Burgum verplaatst naar Quatrebras

Publicatie: do 02 november 2017 12.15 uur

BURGUM - Het Oudejaarsfeest in Burgum wordt de komende jaarwisseling door Piet de Poel georganiseerd in een feesttent op Quatrebras. Het feest werd anders altijd gehouden in de Westermar maar nadat de sporthal volledig uitbrandde moest er een andere oplossing worden gezocht.

Quatrebras ligt buiten de dorpen en daarom worden er gratis pendeltaxi's ingezet om jongeren van en naar de feesttent te brengen. Jongeren uit Burgum, Hurdegaryp, Sumar, Garyp en Gytsjerk kunnen hiervan gebruik maken. De kaartjes voor het feest gaan 5 euro kosten (in de voorverkoop).