Drie inbraken gepleegd in Drachten

Publicatie: wo 01 november 2017 18.46 uur

DRACHTEN - In de afgelopen dagen zijn er zeker drie inbraken gepleegd in Drachten. In een woning aan de Sparrehoek werd dinsdagnacht ingebroken. De inbraak vond plaats tussen 22.30 uur en 8.30 uur in de ochtend. De politie kon nog niet bekendmaken wat de buit was.

Bij een woninginbraak aan de Wilgepol in Drachten werden sieraden gestolen. Deze inbraak vond plaats tussen maandag 22.00 uur en woensdag 5.30 uur. In de nacht van maandag op dinsdag werd verder ook nog ingebroken in een schuur op de Splitting. Ook hier weet de politie niet wat er precies buitgemaakt is. Er is in alle gevallen aangifte bij de politie gedaan.

Drachten is onder het dievengilde het meest populair. In oktober deden vijftien bewoners uit Drachten aangifte van een inbraak. Voor het jaar 2017 staat de teller inmiddels op 77 woninginbraken in Drachten.