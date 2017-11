Gewonde bij ongeval op WÃ¢ldwei

Gewonde bij ongeval op Wâldwei

Publicatie: wo 01 november 2017 18.08 uur

DRACHTEN - Bij een ongeval op de Wâldwei is woensdag aan het begin van de avond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die door onbekende oorzaak van de weg raakte en in de sloot belandde. Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

