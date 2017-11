Start dagbesteding Burgum voor mensen met autisme

Publicatie: wo 01 november 2017 14.00 uur

BURGUM - Scauting Coaching & Detachering kan starten met dagbesteding in Burgum. Met ingang van dinsdag 2 januari 2018 starten in Verenigingsgebouw De Stryp dagbestedings- en leertrajecten, gericht op mensen met normaal- tot hoogbegaafd niveau en autisme. Scauting werkt met de visie dat mensen met autisme volop mee kunnen draaien in onze maatschappij en ondersteunt hen daarbij met maatwerk.

De hoofdlocatie van Scauting is gevestigd in het Drentse Hoogeveen, afgelopen jaar startte de organisatie al met een locatie in Tjalleberd. Burgum is de tweede vestiging in Friesland waar mensen met autisme hun talenten kunnen ontplooien.

André Oostenveld van Scauting is zeer content met de samenwerking met de Autismecampus: "Dit biedt Friesland de mogelijkheid om hun autismegetalenteerde inwoners de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. De lancering van de tweede locatie voor dagbesteding laat zien dat mensen met autisme in Friesland op waarde geschat worden."

De trajecten zijn voor mensen met autisme van alle leeftijden. Daarnaast biedt Scauting ook ambulante dienstverlening; ondersteuning thuis.

Stichting Autisme Campus heeft de dagbesteding naar Burgum gehaald. Geesje Duursma: "We werken samen met Scauting omdat we beiden vinden dat mensen met autisme talenten hebben die waardevol zijn voor de maatschappij. En in de uitwerking daarvan denken beide partijen er ook hetzelfde over."

Scauting biedt dagbesteding in verschillende vormen: creatief, technisch en gericht op ICT. Creatieve dagbesteding biedt mensen met autisme de mogelijkheid zich te ontwikkelen in tekenen en/of schilderen, op papier of op de computer. Technische dagbesteding biedt ruimte aan bijvoorbeeld 2D en 3D ontwerpen, 3D printen en 3D animaties.

Dagbesteding op het gebied van ICT leert deelnemers alle facetten van het maken van websites: grafische vormgeving, programmeren, ontwikkelen, testen en de website online vindbaar maken. Daarnaast kunnen deelnemers onder andere leren programmeren, software testen, autocad tekenen en kunnen ze zich verdiepen in de security.

Kijk voor meer informatie over de Stichting Autismecampus Friesland op www.autismecampus.nl