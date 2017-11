GBA wil jaar afsluiten met twee koopzondagen

BUITENPOST - Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) heeft deze week het college van B&W vragen gesteld over het inzetten van koopzondagen in de decembermaand.

"Als GBA zijn we door verschillende winkeliers benaderd met de vraag of het mogelijk is om, bij uitzondering, 24 december 2017 en 31 december 2017 aan te wijzen als koopzondagen. Zoals bekend vallen de kerstdagen dit jaar op maandag en dinsdag; nieuwjaarsdag valt

dit jaar op een maandag."

GBA wil graag van het college van B&W horen hoe men denkt over de inzet van de koopzondagen. Mocht het college er niets voor voelen, dan kunnen de inwoners altijd nog uitwijken naar buurgemeenten Kollumerland en Tytsjerksteradiel. Daar zijn de winkels wel elke dag geopend (met uitzondering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag).