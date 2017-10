Blaast de Bazuin net naast podium op NK brassbands

Publicatie: di 31 oktober 2017 20.25 uur

SURHUISTERVEEN - Brassband Blaast de Bazuin is vierde geworden op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) in Tivoli Vredenburg te Utrecht. In de derde divisie miste de band van nieuwbakken dirigent Theun van Leijen op één punt na het podium. Blaast de Bazuin kreeg liefst 89 punten voor haar uitvoering van A Journey to the Bermuda Triangle. Op een schaal van honderd punten is dat een puike prestatie. De zege ging naar brassband Looft den Heer uit Beetgumermolen met 92 punten.

"Het was een lastig werk. We zijn tot een mooie climax gekomen", vond Van Leijen. Blaast de Bazuin ging met een flink verjongde band naar het nationale kampioenschap. Met daarbij ook het debuut van Van Leijen - hij staat slechts twee maanden 'voor' Blaast de Bazuin - mocht het Feanster muziekkorps zich na afloop tevreden rekenen.

De drie juryleden waren enthousiast over de prestatie van Blaast de Bazuin. "Een goede uitvoering", stond in het verslag van de drie beoordelaars John Doyle, Durk Lautenbach en Jan van der Roost. "Alle solisten en instrumentensecties doen het prima. Het werk is met passie gebracht. Jullie maken een prachtige 'sound'. Nu is het zaak om nog aan de dynamiek te werken", klonk als tip van de jury.