Containerbrand geblust in Drachten

Publicatie: di 31 oktober 2017 16.58 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest dinsdag rond 14.48 uur uitrukken voor een brand in een zeecontainer aan de Meerpaal in Drachten. Het betrof een container voor de opslag van papier.

Bij aankomst van de brandweer was er veel rookontwikkeling. Er is een tweede brandweervoertuig ter plaatse gekomen om de brand gezamenlijk te blussen. De brandhaard zat diep in de container en brandweerlieden hebben met hooivorken het papier uit elkaar getrokken. Na een klein uurtje was de brand geblust.