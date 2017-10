Celstraf geÃ«ist voor Groninger meesteroplichter

Celstraf geëist voor Groninger meesteroplichter

Publicatie: di 31 oktober 2017 16.56 uur

LEEUWARDEN - In februari werd 'meesteroplichter' Paul L. uit Groningen nog veroordeeld tot een jaar cel, voor oplichtingszaken uit 2011 en 2012. L. was zelf niet bij die zitting aanwezig, hij zat op dat moment in Leeuwarden in de Bed-and-breakfast van oud-Omrop Fryslân presentatrice Dieuwke Kroese. Dinsdag moest hij zich voor nieuwe oplichtingszaken voor de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden.

Op die zitting bleek dat L. in het eerste kwartaal van 2017 gewoon is doorgegaan met zijn oplichtingspraktijken. Dieuwke Kroese was een van de vele slachtoffers. L. verbleef een paar weken in haar B&B in Snakkerburen, om spoorloos en zonder een cent te betalen in het niets te verdwijnen. In diezelfde periode had L. overnacht in B&B's en hotels in onder andere Groningen, Ruinen, Meppel, Emmen en Dwingeloo. Elke keer zonder te betalen.

Verder heeft hij via Marktplaats een drietal personen opgelicht, door spullen aan te bieden en vervolgens, als er was betaald, niets te leveren. Via een klaverjassite had hij zich voorgedaan als arts. Hij had het vertrouwen gewonnen van een echtpaar waarvan de man een ernstige ziekte had. L. kon een onderzoek regelen en een second opinion, maar dat moest wel 1275 euro kosten. Het echtpaar heeft het geld nooit teruggezien.

Hij zei zelf dat hij geld nodig had, hij had geen uitkering en had geen dak boven zijn hoofd. Een psycholoog stelde vast dat het bij L. aan een gewetensfunctie ontbreekt en dat hij totaal geen empathie heeft met anderen. De officier van justitie eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest -L. zit nu 203 dagen vast- plus 180 dagen voorwaardelijk. Verder wil de officier dat L. behandelt wordt en dat hij zich verplicht meldt bij de reclassering. Het crimineel verkregen geld, ruim 13.000 euro, moet hij aan de Staat betalen. De Leeuwarder rechtbank doet op 14 november uitspraak.