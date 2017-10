Melkwagen vast in berm in Westergeest

Publicatie: di 31 oktober 2017 15.15 uur

WESTERGEEST - In de berm aan de Weardebuorsterwei bij Westergeest is dinsdag rond 11.00 uur een melkauto van Friesland Campina vast komen te zitten. Een voertuig van de gemeente stond aan diezelfde weg hekkelafval op te ruimen. De chauffeur van de melkauto dacht dat hij er net omheen kon. De vrachtwagen zelf kon er wel omheen komen, alleen bleef de melktank met een inhoud van 29.000 liter melk niet op de weg. Deze raakte vast in de berm.

Een lege melkauto uit Bedum moest ter plaatse komen om de melk uit de melktank van de vast gekomen vrachtwagen over te nemen. Rond 13.15 uur is men begonnen met overpompen, de klus was rond 14.00 uur geklaard. Twee tractoren waren inmiddels ook ter plaatse en hebben de melkauto weer op de weg getrokken. De laatste boer, bij wie de melk nog moest worden opgehaald, werd bezocht en men kon zonder problemen richting de fabriek, om daar de melkauto’s te legen.