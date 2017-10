Wethouder tweede kandidaat Feanster Maestro

Publicatie: di 31 oktober 2017 13.42 uur

SURHUISTERVEEN - Wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen is de tweede kandidaat voor Feanster Maestro. De wethouder die zich naast wegen, groenvoorziening, onderwijs en gezondheidszorg inzet voor cultuur neemt het vrijdagavond 24 november op tegen vier andere kandidaten. Waaronder Arjan Numan, voorzitter van volleybalclub Surhuisterveen. Het is de derde keer dat Feanster Maestro wordt georganiseerd. Voorgaande jaren bleek het evenement met brassband Blaast de Bazuin een groot succes.

Wethouder Harjan Bruining kijkt enthousiast vooruit naar Feanster Maestro. "Soms moet je over je schaduw heen springen, uit je comfort zone stappen. Dit is wel heel erg uit mijn comfort zone, maar het komt goed!" Bruining is niet onbekend met muziek. In zijn jongere jaren speelde hij blokfluit, maar echt een succes werd dat volgens de wethouder niet. "Het ontbrak me aan maat- en ritmegevoel. Wel ben ik een echte liefhebber, ik heb muziek altijd mooi gevonden."



Tijdens de dirigentenwedstrijd zal de wethouder uit Surhuisterveen het lied 'Sweet Caroline' van Neil Diamond ten gehore brengen. "Ik ben met de muziek van Neil Diamond opgegroeid. Als ik er naar luister komen herinneringen van vroeger naar boven." In de voorbereidingen wordt de wethouder, evenals de vier andere kandidaten, gecoacht door de dirigent van de Feanster Brassband, Theun van Leijen.