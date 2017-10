Programma intocht Sinterklaas in Drachten bekend

Publicatie: di 31 oktober 2017 13.21 uur

DRACHTEN - Zaterdag 18 november komt Sint Nicolaas, in gezelschap van zijn Pieten, weer aan in Drachten. De pakjesboot zal via de brug de Pijp varen en aanmeren op de kop van het Moleneind/Dam, waar Sinterklaas en zijn Pieten om 13.30 uur zullen worden ontvangen door burgemeester van Mourik.

Op de kop van het Moleneind zal Sint voet aan wal zetten. Nadat de Sint is toegezongen en hij en de burgemeester het publiek hebben toegesproken, zal Sint een toer maken door het gehele centrum van Drachten. Dit jaar neemt Sint ook twee Glutenvrije Pieten mee, zij zijn herkenbaar aan het groen/witte vlaggetje, en hebben een glutenvrije traktatie bij zich. Voor de kinderen zijn er vlaggetjes om te zwaaien naar Sint en zijn Pieten.

Route van Sint Nicolaas:

13.30 uur Aankomst Kop Moleneind

13.30 - 13.45 uur Handschudden en Toespraak

13.45 - 13.55 uur Zuiderbuurt richting van der Zee

13.55 - 14.05 uur Handschudmoment

14.05 - 14.15 uur Richting Fries Schathuis

14.15 - 14.25 uur Handschudmoment

14.25 - 14.45 uur Richting Raadhuisplein

14.45 - 14.55 uur Handschudmoment bij Sinterklaashuis

14.55 - 15.05 uur Richting Hema Noordkade

15.05 - 15.15 uur Handschudmoment

15.15 - 15.25 uur Richting Dam

15.25 - 15.45 uur Handschudmoment

15.45 - 15.55 uur Richting Franse Pleintje

15.55 - 16.05 uur Handschudmoment en richting C&A

De intochtcommissie vraagt ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen aandacht te hebben voor de route aan het water. Dit voor de veiligheid van uw kinderen. De intocht is georganiseerd door de ondernemersvereniging HA&IE.