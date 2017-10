Zaterdag open dag bij nieuwe bedrijfsunits Burgum

Publicatie: ma 30 oktober 2017 17.05 uur

BURGUM - Op het bedrijventerrein Burgum-Noord zijn in 2017 nieuwe multi-functionele bedrijfsunits gerealiseerd. Zaterdag 4 november wordt een open dag voor geinteresseerden gehouden om een kijkje te nemen. U bent welkom van 11.00 uur tot 14.00 uur.

"WILT U HUREN? BESLIST U VOOR 1 DECEMBER, U BETAALT DAN GEEN € 250,- per maand maar € 225,-"

De eerste fase van de bouw van de bedrijfsunits is inmiddels opgeleverd. Deze bouwfase bestond uit 18 units en is voor zowel stalling/opslag als bedrijfsruimte geschikt. De units hebben een afmeting van 5m x 9m en de hoogte t.p.v. de overheaddeur is 4m x 4m, de maximale hoogte in de loods is ca. 6.60 meter.

Het terrein is rondom afgesloten door middel van een hek en er zal rondom de units verlichting geplaatst worden waardoor het risico op inbraak of vandalisme klein is. Mede hierdoor zijn de units ideaal voor ondernemers, stalling en als ruimte om te klussen. Wilt u een grotere unit vraag dan naar de mogelijkheden.

Elke box heeft een eigen huisnummer waardoor het mogelijk is om uw bedrijf hier te vestigen en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is het kopen van een bedrijfsunit een goede investering, zowel voor eigen gebruik als belegging. "Deze units hebben lage aanschafkosten en een interessant fiscaal voordeel. Bovendien behoudt de unit na aankoop door het onderhoud van de VVE zijn waarde en krijgt u een ruime garantie." aldus Herman de Vries van Zantman Makelaardij.

Algemene gegevens:

Oppervlakte: ca. 45m², 90m2 en 180 m2 bvo

Goed geïsoleerde units

Uit te breiden met ca. 23m² d.m.v. een zolder (4,5m x 5m)

Maximale vloerbelasting: 2000 kg/m2

Meer informatie:

http://www.zantman-makelaardij.nl/aanbod/bedrijfsaanbod/burgum/koop-huur/bedrijf-292038-Mr.-W.M.-Oppedijk-van-Veenweg-241-36/