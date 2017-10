Bedreigen neef met schilmesje niet bewezen

Publicatie: ma 30 oktober 2017 13.47 uur

LEEUWARDEN - Een 64-jarige Marumer is maandag door politierechter Kees Post vrijgesproken. De Marumer zou op 29 juli in Ureterp zijn neef met een schilmes hebben bedreigd. De Marumer was bij de opa van de neef. De man zou dronken zijn geweest, volgens de neef en de opa werd hij vervelend. Nadat de opa tegen hem had gezegd dat hij woning moest verlaten, zou de Marumer een stekende beweging met het mes richting de neef hebben gemaakt.

In een schrikreactie had de neef de Marumer vervolgens tegen de grond geslagen. Volgens de opa had de man de neef anders zonder meer gestoken. De Marumer had van meet af aan ontkend, dat deed hij ook op de zitting. 'Ik ben helemaal kapot dat mijn neef mij dit aandoet', zei de man geëmotioneerd. De officier van justitie eiste een werkstraf van 40 uur, maar de rechter was er niet van overtuigd dat de Marumer zijn neef met het mes had bedreigd.

Post vond dat er 'teveel licht' zat tussen de verklaringen van de neef en de opa, de verklaringen liepen op bepaalde punten uiteen. De Marumer werd, tot zijn grote vreugde, vrijgesproken. De man is overigens geen onbekende van Justitie, hij heeft een strafblad van 23 pagina's, met veel rijden onder invloed en rijden tijdens een ontzegging. Hij zit momenteel een straf van viereneenhalve maand uit.