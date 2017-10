Paard uit sloot gered bij Burgum

Publicatie: ma 30 oktober 2017 11.33 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum werd maandagochtend gealarmeerd om een paard uit de sloot te redden achter een woning aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Het paard was in de ochtend aangetroffen in de sloot en kon er niet meer uit komen. Het paard leek al onderkoeld te zijn en het was zaak om het arme dier zo snel mogelijk uit de sloot te krijgen.

Het kostte de brandweer veel moeite om het dier op het droge te krijgen vanwege de steile helling. Na het positioneren van riemen kon het paard uiteindelijk dankzij een mobiele kraan omhoog worden getakeld. Enkele momenten later stond het paard weer op het droge en is het schoongespoten.

