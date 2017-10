Aannemer begint te vroeg, file op Centrale As

Publicatie: ma 30 oktober 2017 10.24 uur

NIJEGA - Het was maandagochtend 'file rijden' op de Centrale As. Het verkeer vanaf Burgum richting de rotonde bij Nijega was de klos en moest lange tijd wachten. De oorzaak betrof werkzaamheden aan de rotonde.

Volgens de provincie Fryslân was de aannemer te vroeg begonnen met het werk waardoor er al snel een file ontstond tijdens de 'spits'. Er wordt gewerkt aan de betonblokken op de rotonde van Nijega. Het verkeer moet aldaar rekening houden met vertraging.