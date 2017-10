Gespleten boom in stukjes gezaagd

Publicatie: ma 30 oktober 2017 10.16 uur

DRACHTEN - De brandweer van Ureterp moest maandagochtend in actie komen voor een 'gevaarlijke boom'. De boom, aan de Dopheide in Drachten, was gespleten in twee stukken en stond er vervolgens gevaarlijk bij. De boom is vermoedelijk door de storm omgewaaid en hing deels tegen een kantoorpand.

De brandweerlieden hebben delen van de boom weggezaagd en de situatie rondom de boom weer veiligheid gemaakt.

FOTONIEUWS