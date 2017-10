Auto op z'n kop in Eastermar

Publicatie: zo 29 oktober 2017 15.15 uur

EASTERMAR - Op de Skulenboargerwei in Eastermar is zondagmiddag een auto gekanteld. Dit gebeurde nadat deze in botsing kwam met een andere auto die vanaf een uitrit de weg op wou draaien.

Door deze aanrijding raakte de bestuurster van de omgeslagen auto gewond. Zij is meegenomen naar het ziekenhuis in Drachten. De brandweer van Drogeham is ter plaatse gekomen te assisteren.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval gestremd voor verkeer. Een berger is ter plaatse gekomen om de gekantelde auto mee te nemen.

FOTONIEUWS