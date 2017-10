Brassband De WÃ¢ldsang Buitenpost Kampioen NBK 2017

Brassband De Wâldsang Buitenpost Kampioen NBK 2017

Publicatie: zo 29 oktober 2017 12.35 uur

BUITENPOST - Op de 37e Nederlandse Brassband Kampioenschappen veroverde brassband De Wâldsang uit Buitenpost onder leiding van Rieks van der Velde zaterdagavond de kampioenstitel.

Met een weergaloze uitvoering van Handel in the Band van Kenneth Downie behaalde de band in de kampioensdivisie 97 punten. Hiermee heeft De Wâldsang sinds 2009 de titel weer in handen.

Vier van de tien deelnemende korpsen in de kampioensdivisie kwamen uit Fryslân. Naast De Wâldsang uit Buitenpost streden ook De Bazuin uit Oentsjerk (3e prijs), Soli Brass uit Leeuwarden (5e prijs) en de Spijkerpakkenband uit Gorredijk (10e prijs) om de kampioenstitel.

Ook in de 2e divisie ging de 1e prijs naar Fryslân. Excelsior uit Ferwert gedirigeerd door Herman Sibma werd tot winnaar uitgeroepen met 92 punten. Zij behaalden de overwinning met het verplichte werk ‘Frontier Vision’ van Stephen Bulla. De prijs voor de beste solo euphonium ging eveneens naar Excelsior Ferwert.

Ook in de 3e divisie kwam de 1e prijs op naam van een band uit Fryslân. Looft den Heer uit Beetgumermolen onder leiding van Gijs Heusinkveld behaalde met 92 punten de 1e prijs.