Gezellige herfstmarkt Bloemenparadyske

Publicatie: za 28 oktober 2017 18.31 uur

KOLLUM - Bij het Bloemenparadyske aan het Paradyske in Kollum werd zaterdag een herfstmarkt gehouden. Vanaf 10.00 uur was iedereen welkom. Er stonden stands met o.a. natuurlijke haar -en lichaamsverzorgingsproducten, natuurlijk sieraden, info over Aromatouch massage, etherische oliën en pure magnesium en Zweedse kleden en brocante.

Ook werden er natuurlijke schoonmaakmiddelen verkocht en handgemaakte koekjes en baksels. Er werd wol gesponnen en poffertjes gebakken voor het goede doel. De winkel was gevuld met allemaal nieuwe producten en cadeautjes. Kinderen konden koekjes versieren en er stond een springkussen.

FOTONIEUWS