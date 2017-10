Gasleiding geraakt bij plaatsen hekwerk

Publicatie: za 28 oktober 2017 14.53 uur

DE WILP - De Wilp - Bij het plaatsen van een hek in een tuin is door bewoners in de Wilp een ondergrondse gasleiding geraakt.

De omgeving werd door de brandweer afgezet. Monteurs van netwerkbeheer Enexis gingen vervolgens ter plaatse om het lek te repareren.

De hoofdingang van het naastgelegen sportcomplex werd ook afgezet door de brandweer, maar dit had geen gevolgen voor de voetbalwedstrijden. De spelers konden het terrein op via een andere ingang.