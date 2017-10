Dode vrouw gevonden bij WÃ¢lterswÃ¢ld

Dode vrouw gevonden bij Wâlterswâld

Publicatie: za 28 oktober 2017 09.30 uur

WâLTERSWâLD - In een sloot langs de Dokkumerloane in Wâlterswâld is zaterdagochtend rond 8.45 uur een dode vrouw gevonden. Naast het lichaam werd ook een fiets aangetroffen.

De politie heeft het onderzoek naar de identiteit en de oorzaak van de overleden persoon in de loop van de ochtend afgerond. Het blijkt dat de vrouw door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Ten tijde van het onderzoek was de Dokkumerloane afgesloten.

FOTONIEUWS