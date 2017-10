GHB-verslaafde Drachtster wil wel biertje drinken

Publicatie: vr 27 oktober 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Drachtster werd in april en juni tot twee keer toe door de politie betrapt terwijl hij GHB op zak had. Op 17 april gebeurde dat tijdens een evenement in Kollum. De hoeveelheid die hij bij zich had, viel toen mee: het was iets meer dan 30 gram

Eind juni was hij volgens eigen zeggen behoorlijk ver heen en liep hij in zijn zwembroek door zijn woonplaats. Toen hij bij de Poiesz supermarkt door de politie werd aangesproken, reageerde hij nauwelijks. Deze keer had de Drachtster meer dan 200 gram GHB bij zich. Hij was destijds verslaafd.

Tegen rechter Klaas Bunk zei hij dat hij momenteel 'behoorlijk aan het afkicken' is. Met de hulp van de verslavingszorg zou hij al twee maanden clean zijn. Volgens de reclassering is de verstandelijk beperkte Drachtster zeer verslavingsgevoelig. Hij zit nu in een instelling voor begeleid wonen, maar zonder hulp van buitenaf zal het moeilijk worden om van de drugs -en de drank- af te blijven. Dat laatste wilde de Drachtster eigenlijk wel blijven doen. 'Ik wil nog wel een biertje drinken', zei hij tegen de rechter.

Maar Bunk was onverbiddelijk: hij plaatste de Drachtster onder toezicht van de reclassering en legde hem een drugs- en alcoholverbod op voor de komende drie jaar, inclusief urinecontroles. De ambulante behandeling moet doorgaan en zo nodig moet de Drachtster zich op laten nemen in een kliniek. Als stok achter de deur legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf van 90 uur op met een proeftijd van drie jaar.