Gytsjerker breekt in en slaat autoruiten ex kapot

Publicatie: vr 27 oktober 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Gytsjerk is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De Gytsjerker is betrokken geweest bij de inbraak in een woning aan de Noarderwei in Nes, in de nacht van 24 juni 2015, waarbij een tweetal zogeheten airsoft-wapens -luchtdrukpistolen- werden buitgemaakt. In dezelfde zaak werd een 30-jarige Leeuwarder op 19 oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Een 46-jarige Leeuwarder was ook bij de inbraak in Nes betrokken. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Hij moet zich voor zijn alcoholverslaving laten behandelen.

De Gytsjerker heeft verder op 8 augustus 2015 de ruiten van de auto van zijn ex-vriendin vernield. De man vond dat zijn ex teveel over hem roddelde. Bij de inbraak in Nes stond hij op de uitkijk.