Gebroken kaak na voetbalgeweld: 100 uur werkstraf

Publicatie: vr 27 oktober 2017 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Harkema moet een schadevergoeding van ruim 5500 euro betalen aan een 20-jarige dorpsgenoot. Rechter Klaas Bunk oordeelde vrijdag dat bewezen kon worden de Harkemaster de jongen een gebroken kaak heeft geslagen. Dat was op zaterdag 6 mei gebeurd, in de buurt van de kantine van Harkema Opeinde. Na de thuiswedstrijd tegen het Groninger Velocitas -uitslag 1-2- was er een massale vechtpartij uitgebroken.

Spelers en supporters van beide teams - volgens getuigen 60 tot 80 man - zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. In het heetst van de strijd kreeg de 20-jarige Harkemaster vanuit het niets een harde klap op de kaak. Hij hoorde iets kraken, dacht eerst dat het een tand was, maar later bleek dat zijn kaak gebroken was. Hij zou later bij de politie verklaren dat hij recht voor de man stond die hem had geslagen.

En dat was de verdachte. Het slachtoffer zei op de zitting dat hij diezelfde avond nog bij de verdachte thuis was geweest. De man had de jongen de volgende dag een Whatsapp-bericht gestuurd, waarin hij zijn excuses had aangeboden. Hij zou ook hebben aangeboden de schade te vergoeden. Een regelrechte schuldbekentenis, vond officier van justitie Ineke de Ruiter.

De verdachte ontkende: hij zei dat hij alleen geprobeerd had om vechtende personen uit elkaar te halen. 'Ik heb niet geslagen', zei hij stellig. Het slachtoffer ondervond veel last van de gebroken kaak. Het letsel zou tot op heden nog steeds niet volledig zijn genezen. Zijn vakantie naar Amerika viel in duigen: hij moest drie weken vloeibaar voedsel eten. Voor alle kosten die hij heeft moeten maken, vroeg hij een bedrag van ruim 100 euro.

Voor het leed dat hem was aangedaan, wilde hij 4500 euro smartengeld. De claim werd in zijn geheel toegewezen. Ondanks het stugge ontkennen van de Harkemaster concludeerde de rechter dat de man degene moet zijn geweest die de jongen een gebroken kaak heeft geslagen. 'Ik vind de getuigenverklaringen geloofwaardig', stelde Bunk. Hij veroordeelde de Harkemaster tot een werkstraf van 100 uur.