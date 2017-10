Doarpsstrjitte in Surhuizum gaat op de schop

Publicatie: do 26 oktober 2017 13.47 uur

SURHUIZUM - De Doarpstrjtte van Surhuizum gaat vanaf volgende week op de schop. De weg zal vanaf 1 november worden opengebroken en zal tijdelijk voor overlast zorgen voor aanwonenden en andere weggebruikers. De Doarpsstrjitte en de C. Schuurmanwei worden gestremd voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met bebording omgeleid.

Tot eind november kunnen lijnbussen niet door Surhuizum en Augustinusga rijden. Busreizigers moeten in deze periode opstappen bij de bushalte Augustinusga / Blauwverlaat. Als het werk aan de kruising klaar is, volgt de lijnbus de route via C. Schuurmanwei – Doarpsstrjitte - Augustinusga.



Aannemingsbedrijf Witteveen Surhuisterveen voert tot in het voorjaar van 2018 de wegwerkzaamheden uit aan de Doarpsstrjitte en It Súd in Surhuizum. De weg en een deel van het riool zijn aan groot onderhoud toe.