Bietenwagen raakt van de weg op A7

Publicatie: wo 25 oktober 2017 23.03 uur

DRACHTEN - Een bietenwagen is woensdagavond van de weg geraakt op de A7 bij Drachten. De politie heeft omstreeks 22.15 uur een rijstrook (in de richting Groningen) afgezet in verband met de afhandeling van het ongeval waarbij geen gewonden zijn geraakt.

De chauffeur uit Leeuwarden verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de geleiderail.. Na berging door Broekhuizen bleek het voertuig dermate beschadigd, dat deze in de nabijheid van het ongeval werd geparkeerd op een industrieterrein.Het ongeval vond plaats ter hoogte van de woonboulevard Martin Luther King.



In de nachtelijke uren werd de rijbaan weer schoongemaakt en de geleiderail weer gericht. Later moet deze verder worden hersteld.

